"الحج والعمرة" السعودية تنفذ 326 زيارة ميدانية لتقييم مساكن الحجاج بالمدينة المنورة

وأوضحت إحصائية لوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، في احصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن إجمالي حالات التفويج على السكن بالمدينة المنورة التي تم مباشرتها بلغ 569 عملية تفويج منذ بدء موسم الحج، ومباشرة 208 حالات مغادرة من السكن.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في عدد من مواقع الخدمة بلغ 359 حاجاً، إلى جانب تنفيذ 19 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج محجوزين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج، و116 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.



وأشارت إلى أن وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تقدّم العديد من الأعمال الميدانية لرصد ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن أثناء وجودهم في المدينة المنورة، وتقدم جميع التسهيلات لهم منذ لحظة وصولهم ضمن منظومة الخدمات الميدانية الشاملة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.



من جهة أخرى، تجري وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة استطلاعاً تفاعلياً لمراقبة تقييم الخدمات بشكل يومي، ضمن جهودها للارتقاء بنوعية الخدمات وجودتها، ومتابعة معالجة الملاحظات وتصحيحها بشكل مستمر، حيث بلغت نسبة رضا الحجاج عن خدمات الإعاشة وفق الاستطلاع 95.7%، فيما أبدى 94.6% من الحجاجا رضاهم عن خدمات السكن وفق الاستطلاع، كما سجّل 95.3% من الحجاج الذين شملهم الاستطلاع رضاهم عن خدمات النقل لمسار المطار-السكن.