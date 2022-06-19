اليوم السابع
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الجيش الأوكرانى يواصل قصف قرى ومدن دونيتسك

الأحد، 19 يونيو 2022 11:25 ص
الجيش الأوكرانى يواصل قصف قرى ومدن دونيتسك الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت قيادة قوات دونيتسك، أن الجيش الأوكراني قصف مرة أخرى صباح اليوم قرية ميخائيلوفكا في الجمهورية.

 

وذكرت القيادة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل قصف لقرية ميخائيلوفكا بثماني قذائف من عيار 122 مم"، وهذا ثاني قصف للمنطقة منذ بداية اليوم، حيث أطلقت قوات أوكرانية 6 قذائف من عيار 152 مم باتجاه ميخائيلوفكا، بالإضافة إلى ذلك، تم قصف قريتي بانتيليمونوفكا وأوزريانوفكا. 


وأوضحت أن الجيش الأوكراني قصف قرية أوزريانوفكا مرتين خلال خمس دقائق، وأطلق خلالها 15 قذيفة من عيار 122 مم.


جدير بالذكر أن القوات الأوكرانية تفتح نيرانها بشكل يومي على مدن وقرى دونيتسك من المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون وراجمات الصواريخ.

 


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