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"التضامن" تستأنف صرف معاش يونيو من بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة

الأحد، 19 يونيو 2022 05:00 ص
"التضامن" تستأنف صرف معاش يونيو من بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة صرف معاشات ، صورة ارشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستأنفت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، صرف معاشات يونيو  من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك  لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يونيو من بنك ناصر، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

 

 


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