البرهان: الشرطة السودانية تتعامل بطريقة حضارية مع التظاهرات السلمية

أ.ش.أ

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، أن الشرطة السودانية لديها تعليمات واضحة بعدم حمل الأسلحة وعدم مطاردة أي متظاهر وأن تظل في مواقعها للحفاظ على ممتلكات الدولة وأن تتعامل بطريقة حضارية مع التظاهرات السلمية .

وقال البرهان في مقتطفات من مقابلة مع قناة (الحرة) الأمريكية ستذاع مساء اليوم الأحد، إن " المتظاهرين ينتهكون السلمية بمهاجمتهم لأقسام الشرطة والمقار الحكومية" .

وأضاف " بالطبع أتابع المظاهرات ، فنحن لدينا أجهزة شرطية وعدلية هدفها الحفاظ على الأمن وحماية الأماكن السيادية ومقدرات الشعب السوداني"، مشيرا إلى أن المكون العسكري ليس لديه علاقة مباشرة بهذا الأمر .

وعن علاقة السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب البرهان عن تمنياته بأن تكون العلاقات بين بلاده وأمريكا ايجابية، وأن لا تبني على أي تضاربات أو تداخلات في علاقتنا مع الدول الأخرى .