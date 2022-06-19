الاتحاد الأوروبى: نعمل الآن مع أوكرانيا لتسهيل الصادرات الغذائية والزراعية للخارج

وكشف بوينو في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية)، عن الدعم المقبل لأوكرانيا، وذلك في أعقاب توصية المفوضية الأوروبية بمنح كييف صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي التي تسعى إليها بقوة.



وقال "إن الاتحاد الأوروبي لم يشهد مثل هذه الوحدة تجاه أي قضية أخرى تتعلق بدولة ثالثة خارج التكتل، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن أي قرار في مجال السياسة الخارجية بحاجة إلى إجماع الدول الأعضاء الـ27".



وأوضح أنه "بالإضافة إلى العقوبات فإننا قدمنا مساعدات مالية وفنية ضخمة لأوكرانيا وللشعب الأوكراني، ونعمل الآن مع أوكرانيا لتسهيل الصادرات الغذائية والزراعية إلى الخارج".



وأضاف "علينا أن نتذكر بأن أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر للحبوب في العالم وأن الاجتياح الروسي ضرب قدرة هذا البلد على نقل كل هذه المنتجات، ولذا فنحن مصممون على مواصلة دعمنا ليس فقط لأوكرانيا وإنما أيضا لشركائنا في هذه المنطقة".



وقدمت كييف ترشيحها للاتحاد الأوروبي أواخر شهر فبراير الماضي عقب بدء الهجوم الروسي، ومنذ ذلك الحين لم يكف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن وضع التكتل أمام تحد لإثبات أن "الأقوال حول انتماء الشعب الأوكراني إلى الأسرة الأوروبية ليست كلاما فارغا".