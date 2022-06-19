وقال فاريولا في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المتغيرات فى سوق النفط هى حسب العرض والطلب، وهناك تأثير كبير للأزمة الأوكرانية وآثارها الاقتصادية، فضلاً عن مواجهة العديد من التفاصيل والضمانات، ومن خلال هذه العملية فإن للموضوع تشعباته الخاصة".



وكانت شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، قد كشفت في وقت سابق، عن مفاتحة فرنسا بإمكانية تزويد العراق السوق الأوروبية بالنفط.



وقال مدير عام الشركة علاء الياسري خلال استضافته في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن"شركة (سومو)، الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط واستيراد مشتقاته"، موضحاً أن شركة التسويق هي حلقة وسط بين وزارة النفط والجهات المستفيدة من النفط، لافتا إلي أن الجهات الفرنسية المعنية ناقشت إمكانية العراق تزويد السوق الأوروبية بالنفط".



وأضاف، أن "العراق ملتزم بقرارات أوبك"، مؤكداً "اهتمام شركته بالشركات الحكومية الهندية النفطية والصينية لأنها تتعامل بعقد طويل الأمد ولا يمكن للشركة أن تخسر عملائها".