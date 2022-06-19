اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يونيو 2022 03:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين فى أفغانستان

الأحد، 19 يونيو 2022 02:00 ص
الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين فى أفغانستان أفغانستان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا فى أفغانستان، واستهدف أحدهما مسجداً فى شمال شرق أفغانستان، فيما وقع الآخر داخل معبد لطائفة السيخ فى العاصمة كابول، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان أذاعته وكالة الأنباء الرسمية (وام) - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

 

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغانى الصديق، ولأهالى وذوى ضحية هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.


الإمارات

الارهاب فى افغانستان

هجوم ارهابى فى افغانستان

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة