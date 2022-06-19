اليوم السابع
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الأهرامات والقلعة أبرزها.. 5 مناطق أثرية يصبح دخولها بـ60 جنيها يوليو المقبل

الأحد، 19 يونيو 2022 03:00 ص
الأهرامات والقلعة أبرزها.. 5 مناطق أثرية يصبح دخولها بـ60 جنيها يوليو المقبل الأهرامات - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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فى اجتماعه الأخير أصدر المجلس الأعلى للآثار قراره بتعديل أسعار تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية والتصاريح السنوية حيث تمت الموافقة على تعديل أسعار تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية للمصريين على أن تطبق اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

 

وشمل القرار إدراج 6 مناطق أثرية سيكون سعر تذاكر زيارتها 60 جنيها للمصرى على أن تكون 30 جنيها للطالب المصري.

تشمل قائمة المناطق الأثرية ما يلي:

1. منطقة أهرامات الجيزة

2. قلعة صلاح الدين الأيوبي

3. قصر البارون إمبان

4. قلعة قايتباى بالإسكندرية

5. وادى الملوك بالأقصر

6. قصر محمد على بشبرا

 

ولدفع وتنشيط حركة السياحية الداخلية، ورفع الوعى السياحى والأثرى لجمهور الشعب المصرى بمختلف فئاته العمرية وربطه بالمتاحف والمواقع الأثرية، تستمر وزارة السياحة والآثار ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار بمنح أسعار مخفضة على تصاريح الزيارة السنوية لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس والمفتوحة للزيارة.

 

ويستهدف هذا النوع من التصاريح السنوية طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية، وطلاب الجامعات، والمصريين والعرب المقيمين. ويبلغ سعر تصريح الزيارة السنوى لطلاب المدارس 50 جنيها، ويبلغ الخاص بطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين 125 جنيه فى السنة، أما الخاص بالمصريين والعرب المقيمين فيبلغ 400 جنيه فى السنة.

 

ولا تشمل هذه التصاريح زيارة مقابر كل من الملكة نفرتارى، الملك ستى الأول، الملك توت عنخ آمون، والملك رمسيس السادس، والمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

 


المناطق الأثرية

زيارة الأهرامات

سعر تذكرة زيارة الأهرامات

قلعة صلاح الدين



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