الأقصر تستقبل فعاليات اليوم العالمى لليوجا برعاية السفارة الهندية بمعابد الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأحد، تنظيم السفارة الهندية فعالية احتفالية باليوم العالمى لليوجا داخل معابد الكرنك، حيث تنظم السفارة سلسلة من الفعاليات فى مناطق مختلفة حول مصر للاحتفال بذلك اليوم حيث تعتبر اليوجا بمثابة هدية الحضارة الهندية القديمة للعالم أجمع، وتعنى اليوجا بالجوانب الروحانية والذهنية والجسدية بالنسبة للإنسان، ومن ثم فهى تساعد الناس على تبني أسلوب حياة صحى بصورة تساهم في تعزيز الانسجام بين العقل والروح والجسد.

وتقول السفارة الهندية بمصر، إنه تعد اليوجا جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي غير المادي للهند، وقد لاقت رواجاً عالمياً فأصبح الناس يمارسون اليوجا في مختلف البلدان حول العالم، ومنها مصر، وتوفر اليوجا نمط حياة صحي يعمل على تحقيق التوافق بين الجسد والعقل والروح وإيجاد أسلوب متكامل للصحة والسعادة، ولا تهدف اليوجا إلى التمتع بالصحة والسعادة فقط، ولكنها تعمل أيضاً على تحقيق السلام والوئام والتقدم وتعزيز روح الإخاء.

وأضافت السفارة، أنه سعياً إلى تحقيق هذه الأهداف، أصبح يوم 21 يونيو يوماً عالمياً لليوجا بعد إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والستين لها عام 2014، وذلك بناء على اقتراح تقدمت به الهند وتبنته 177 دولة منها مصر.

وفي هذا الإطار، تنظم سفارة الهند بالقاهرة ومركز مولانا آزاد الثقافي الهندي احتفالية اليوم العالمي الثامن لليوجا بحديقة الأزهر بالقاهرة يوم 21 يونيو 2022 الساعة السابعة والنصف صباحاً، وفي إطار الاستعداد للاحتفال باليوم العالمي الثامن لليوجا 2022.