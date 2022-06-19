اعرف السبب وراء شدة حرارة الصيف هذا العام

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه يتسابق على زيارة مصر 3 منخفضات صيفية وهم منخفض الهند الموسمي ومنخفض السودان الموسمي ومنخفض شرق ليبيا، بتحريك كتلة هوائية شديدة الحرارة من الجنوب باتجاه مصر .

أضاف فهيم أن أهم هذه المنخفضات وأقواها هو منخفض الهند الموسمي، ومع تمدد منخفض الهند الموسمي تلتهب الأجواء، وهو المنخفض المتخصص في الارتفاعات القياسية والموجات شديدة الحرارة في صيف حارق للجزيرة العربية ومصر وجنوب أوروبا .

أما المنخفض الثانى هو الهند الموسمي وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هن أسيا وأفريقيا وأوروبا يبدأ هذا المنخفضفي التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو وأغسطس، ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام ومصر، وأحيانا يضرب جنوب أوروبا، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهرسبتمبر و يتلاشى تماما في أكتوبر.

ويلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند و جنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجةالحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران والكويت وأجزاء كبيرة من الجزيرة العربية الـ 50 مئوية أغلب الصيف، ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلي ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو؛ كما يزيد قوة الإشعاعالشمسي الخطرة والتعرض لضربات الشمس وزراعيا فإنه على حسب قوة الصيف تتأثر محاصيل كثيرة وأهمها الفاكهة الصيفية حيث يقلمعدل التحجيم ( مانجو ، زيتون ، بلح ) وتزيد فرص لسعات الثمار (رمان ، مانجو ) وتتأثر المحاصيل الحقلية أيضا مثل الأرز والذرة والصويا والقطن بدرجات متفاوتة، حيث يقل حجم اللوز في القطن والكوز في الذرة .