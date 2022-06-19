اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 01:20 م
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استمرار صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن يونيو

الأحد، 19 يونيو 2022 01:00 م
استمرار صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن يونيو تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة "عن شهر يونيو الجارى، حيث أشارت غرفة عمليات الوزارة إلى انتظام الصرف اليوم الأحد.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة التضامن الاجتماعى فى دخول أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أبريل 2022 الماضى بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وأن من ضمن الفئات التى يتم دخولها ضمن برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة "الأرامل والمطلقات و السيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.
 
كما يواصل بنك ناصر الاجتماعىُ فى صرف معاشات يونيه وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، ‏‎فيما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 

التضامن

المستفيدين من تكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

تكافل وكرامة



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