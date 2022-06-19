استمرار أعمال تنظيف وتجميل كورنيش شاطئ العريش

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة العريش بشمال سيناء، تواصل اعمال تنظيف وتجميل كورنيش الشاطئ على ساحل المدينة .

قال أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش فى بيان، إن الأعمال تتواصل على فترتين صباحيه ومسائية لنظافة الكورنيش والعمل علي إزالة أسباب شكاوي المواطنين من وجود الاحصنة والجمال وضبطها بمعرفة الاشغالات وتحرير محاضر لأصحابها .

وأضاف أنه جارى إصلاح أعمدة أناره منطقة الشاطئ، وتم إنارة المنطقة خلف مسجد شراب، وإزالة الرمال من محيط دورات المياه وصيانتها ودخولها الخدمة.

وأشار إلى أن معدات المسح للرمال وتجريد وكنس جسم الكورنيش وصيانة الكشافات تقوم بعملها وتم إصلاح 250 كشاف إنارة من منطقة غرناطة حتي المساعيد، ورفع الرمال من دوران منطقة آل ياسر واستبداله بالنيوجرسي و رفع التراكمات من علي كوبري ملك المسامير ومحيط المكتبه العامه والمجازر ومحلات الجزارين .