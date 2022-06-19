استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة السابعة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد مكتبة الإسكندرية لإقامة الدورة السابعة عشر، لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في الفترة من الاثنين 18 إلى الخميس 28 يوليو 2022، والذي يُقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

جدير بالذكر أن معرض الدورة الماضية أقيم في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، ورغم هذا فقد ضم أكثر من 65 دار نشر مصرية وعربية بالإضافة إلى أنشطة البرنامج الثقافي والتي أقيمت بشكل تفاعلي عبر شبكة الإنترنت.

هذا وتدعو مكتبة الإسكندرية دور النشر المختلفة أعضاء اتحاد الناشرين، وممثلي الدول والمؤسسات والهيئات العامة للاشتراك في المعرض هذا العام، وسوف يتم عرض استمارات الاشتراك في المعرض عبر موقع المكتبة .