استشهاد عامل فلسطيني قرب "الجدار الفاصل" شمال غرب الضفة الغربية

كتب: أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عامل فلسطيني، الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب "الجدار الفاصل" بالمنطقة الجنوبية بمحافظة "قلقيلية" الواقعة في شمال غربي الضفة الغربية.

وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان اليوم أن العامل ويدعى نبيل أحمد غانم، هو من سكان "نابلس"، استشهد برصاص الاحتلال أثناء محاولته الدخول عبر بوابة "جلجولية".

بدوره، قال مسؤول "الارتباط الفلسطيني" إن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمان غانم البالغ من العمر (53 عامًا)، من سكان قرية صرة، في مستشفى مئير في كفار سابا داخل أراضي عام 1948.

وتلاحق قوات الاحتلال الاسرائيلى منذ أشهر العمال على امتداد "الجدار الفاصل" في قرى وبلدات الضفة الغربية، وتمنع الآلاف من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام الـ 48، وتعتقل الكثير منهم، وتصيب العشرات بالاختناق.