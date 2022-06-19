ارتباك شديد في حركة السفر بمطار سالزبورج بالنمسا.. اعرف التفاصيل

كتبت: هناء أبو العز

شهد مطار سالزبورج في النمسا حالة من الارتباك الشديد، حيث تقطعت السبل بمئات الركاب في المطار بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية اليوم /الأحد/ ولليوم الثاني على التوالي.

وذكر بيان لمطار سالزبورج اليوم الأحد، أن حالة الفوضى حدثت نتيجة إلغاء العديد من الرحلات من قبل شركة "إيرو وينجز" التابعة لشركة "لوفتهانزا"؛ مما اضطر حوالي 500 شخص من المسافرين إلى الانتظار في المطار يومي السبت وصباح الأحد، وبناءً على ذلك تم إلغاء رحلات العودة إلى كولونيا وجزيرة "كورفو" اليونانية ولاميزيا تيرمي في كالابريا.

وأشار البيان إلى معاناة شركات الطيران من نقص في الموظفين، موضحا أنه بعد عامين من وباء "كورونا" تعاني العديد من شركات الطيران من نقص كبير في الموظفين، حيث أن هناك المئات من حالات إلغاء الرحلات الجوية في أوروبا.

وفي السياق ذاته، نقلت تقارير إعلامية عن خبراء طيران قولهم إنه يتعين على العديد من الطيارين تحديث تراخيصهم أو اللحاق بدورات التدريب على أجهزة المحاكاة، وذلك بعد فترات الراحة القسرية.