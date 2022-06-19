اختتام أعمال اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية فى القاهرة بحضور الناظورى والحداد

اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "٥+٥" اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الفريق أول ركن محمد الحداد رئيس أركان المنطقة الغربية، الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، وذلك بعد مشاورات استمرت لأيام شدد خلالها الأعضاء على التمسك بوقف اطلاق النار في البلاد، والتشديد على خروج المرتزقة والقوات الاجنبية والمقاتلين الاجانب من البلاد.

تأتي اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة ضمن التوافق الليبي - الليبي سياسيا وعسكريا، وتأكيدًا لدور الدولة المصرية الداعم لأمن واستقرار ليبيا والتوافق الليبي - الليبي.

واتفق المجتمعون على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

بدوره، أثنى الفريق أول ركن محمد الحداد في كلمة له خلال الاجتماعات على عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

فيما أكد الفريق عبد الرزاق الناظوري في كلمة له خلال الاجتماعات على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.