احتشاد الآلاف فى مولدوفا مطالبين بحل البرلمان

وكالات

تجمع الآلاف من أنصار المعارضة في مسيرة نظمها حزب "شور" وسط العاصمة المولدوفية كيشيناو، مطالبين الرئيس بالاستقالة وحل البرلمان الذي يسيطر عليه حزب "العمل والتضامن" الموالي لأوروبا.

وقالت: "يجب الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بشكل عاجل".

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام مولدوفا، وارتدوا قمصانا بيضاء كتب عليها "حياة جديدة"، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن المشاركين ليسوا فقط من العاصمة بل من سكان المدن الأخرى، وهم يحملون ملصقات تحمل أسماء بلداتهم.

وانطلقت الاحتجاجات في الجمهورية منذ مايو الماضي، حيث أعرب السكان عن استيائهم من الحكومة الحالية، وسخطهم على الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغاز وموارد الطاقة الأخرى والغذاء، فضلا عن الانخفاض العام في مستوى المعيشة.

واعتقل الرئيس السابق للبلاد إيغور دودون لمدة 30 يوما الأسبوع الماضي، وحرمت الأغلبية الحاكمة نائبي حزب "شور" مارينا تاوبر وإيلان شور، من الحصانة البرلمانية، كما اعتقلت المدعي العام ألكسندر ستويانوغلو.