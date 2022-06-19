ابنة رئيس الفلبين تؤدى القسم كنائبة للرئيس الجديد فرديناند ماركوس

نهى الطويل

قامت سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس الفلبينى المنتهية ولايته، رودريجو دوتيرتي، بأداء القسم مساء السبت كنائبة للرئيس المنتخب فرديناند ماركوس والذي سيخلف والدها اعتبارا من يوم 30 يونيو بعد فوزهما بعدد ب32.2 مليون صوت في الانتخابات التي عقدت يوم 9 مايو، وفقا لوكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الأحد.

وقالت الوكالة إن سارة البالغة من العمر 44 سنة كانت عمدة مدينة دافاو، والتي تقع في جنوب البلاد، وسيخلفها في هذا المنصب اخوها سيباستشان بالانتخاب، بينما فاز اخوها باولو هذا العام أيضا بمقعد في مجلس النواب. واختارت سارة أن يكون أداء القسم في مدينتها الأم معربة عن اعتزازها انها استطاعت أن تصل الي هذا المنصب الرفيع.

ورغم تصدرها استطلاعات الرأي، التي أجريت عام 2021، كرئيسة مستقبلية للبلاد إلا أن سارة فضلت أن تترشح كنائب لفرديناند ماركوس الأب، الذي كان والده أيضا رئيسا للفلبين بين عامي 1965 و1986.

بالإضافة الي منصب نائب الرئيس، ستتولي سارة إحدى الحقائب الوزارية وهي التعليم واهم أولوياتها ستكون استئناف الحصص بالمدارس بعد استمرارها عن بعد لأكثر من عامين بسب جائحة كورونا.

لقد بدأت سارة دراستها الجامعية بكلبة الطب قبل أن تقرر دراسة القانون وتلتحق بالحياة السياسية بعد تخرجها, حيث انتخبت نائبا لعمدة مدينة دافاو عام 2007 ثم انتخبت لمنصب العمدة 3 مرات متتالية.

وقد فاز والدها رودريجو دوتيرتي أيضا باكتساح في انتخابات 2016 لمنصب الرئيس، والذي شغله لفترة واحدة مدتها 6 سنوات. وكانت اولويته القضاء علي تجارة المخدرات حيث تم تنفيذ غارات علي مخابئهم، وقتل الآلاف منهم أثناء محاولات القبض عليهم.