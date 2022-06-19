إعداد 158 لجنة لاستقبال 49 ألفا و606 طلاب بالثانوية العامة في الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استعدت محافظة الشرقية لامتحان الثانوية العامة، حيث تم إعداد 158 لجنة، موزعة على 20 إدارة تعليمية، لاستقبال 49 ألفا و606 طلاب، منهم 25 ألفا و701 طالب وطالبة في شعبة علمى علوم و 17 ألفا و 67 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية، و 6 آلاف 838 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، كما تم إعداد 44 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين المغتربين تضم 1175 سرير ومزودة بكافة المقومات المعيشية.

فيما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وربطها بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة أثناء سير الامتحان والعمل علي حلها فورا،فيما شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المدن والوحدات المحلية، بتكثيف عمليات النظافة داخل وخارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين حولها والتأكد من سلامة كافة المرافق لجميع المدارس التي بها لجان الامتحان، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحان وتوفير مصدر بديل للكهرباء تحسبا لانقطاعها في اي وقت حتي لا تؤثر علي سير الامتحان.

كما تم الاتفاق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم لجان الامتحان قبل دخول الطلاب وبعد مغادرتهم وتزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة ونشر سيارات الإسعاف بمحيط اللجان.