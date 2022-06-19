إعادة انتخاب فرانشيسكو روكا رئيسا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

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أعلن الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، اليوم الأحد إعادة انتخاب فرنشيسكو روكا الرئيس الحالي لفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس للاتحاد، وذلك بعد انتخابه من قبل ممثلي 192 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الدورة الـ23 للجمعية العامة للاتحاد، والتي عقدت في جنيف.



وقال روكا "إن العالم يعيش في أوقات مضطربة للغاية، حيث تتلاقى الطرق الخطيرة المتمثلة في عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي ونقص الغذاء وأزمة المناخ وحالات الطوارئ الصحية لخلق لحظة غير مسبوقة من المخاطر التي يتعرض لها"، موضحا أن ما يصل إلى 14 مليون متطوع في الصليب والهلال الأحمر حول العالم يواجهون هذا التحدى ويبذلون قصارى جهدهم لخدمة مجتمعاتهم المحلية.



وأضاف "وباء كورونا أظهر للعالم الدور الحاسم الذي تلعبه الجهات الفاعلة المحلية، مثل متطوعي الصليب الأحمر والهلال الأحمر عند الاستجابة للأزمات"، مؤكدا أن توطين المساعدات الإنسانية هو الطريقة الوحيدة الأكثر فعالية لإنقاذ الأرواح وبناء مجتمعات أكثر أمانا وقوة وصحة.



وشدد روكا على أن معالجة التأثير الإنساني المتزايد لأزمة المناخ والحد من التفاوتات الصحية المتزايدة ودعم المهاجرين وحمايتهم هي الأولويات الثلاث الأولى التي حددها كرئيس جديد للاتحاد الدولي، كما حث المجتمع الدولي على وضع التضامن العالمي أولا وترجمته إلى أفعال.



جدير بالذكر أن فرنشيسكو روكا كان قد بدأ التطوع في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي في العمل مع طالبي اللجوء واللاجئين في إيطاليا وأنضم إلى الصليب الأحمر الإيطالي في عام 2007، وانتخب رئيسا على المستوى الوطنى في عام 2013، كما شغل سابقا منصب عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس لأوروبا بالاتحاد.