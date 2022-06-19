إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة مبكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 108 أعلى كوبري مستشفى وادي النطرون العام بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى .

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة بانحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، حيث تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

والمصابون هم، محمود حمد أحمد، 30 عاما، خضر خالد محمود، 22 عاما، حسين موسى حسين، 19 عاما،أحمد منصور أحمد، 30 عاما، شعبان صالح محمود، 27 عاما، أسامة محمد عوض، 22 عاما، أحمد عبد المنعم أحمد، 27 عاما، محمد السيد حشاد، 46 عاما، أحمد ابو العيون عبد العال، 21 عاما، وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط.