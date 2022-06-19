إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بينهم 3 من أسرة واحدة في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق محلة منوف مركز طنطا، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق طنطا محلة منوف.

انتقلت سيارتي اسعاف وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتبين تصادم دراجتين ناريتين واصابة 5 اشخاص من بينهم 3 من اسرة واحدة، باصابات متفرقة وهم كلا من محمد محمد أيوب، وزوجته ونجلهما، تم نقل المصابين لمستشفي طوارئ جامعة طنطا و تحرر محضر بالواقعة.