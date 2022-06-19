إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالغربية

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة، بورد بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على طريق ادشاي بدائرة مركز كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، وتم الدفع بسيارتي إسعاف وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين إحدهما توك توك والأخرى تروسيكل ، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.