إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ.. بث مباشر

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة الغربية والتي شهدت حادث انقلاب ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي أمام قرية دمشيت مركز طنطا، وإصابة 14 راكبا من بينهم 4 أطفال بإصابات متفرقة وتم نقل المصابين لمستشفي طوارئ جامعة طنطا للعلاج.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ اشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت 4 سيارات إسعاف وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص بعد أن اختلت عجلة القيادة بيده، اسفر الحادث عن إصابة 14 شخص باصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

كما شهد الطريق أيضا إصابة سيدة واطفالها باصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي تقودها الأم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وتم نقل المصابين لمستشفي طوارئ جامعة طنطا.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء قيادة سيدة لسيارتها وبرفقتها اطفالها قطع موتوسيكل يقوده شاب الطريق بشكل مفاجئ فاختلت عجلة القيادة بيدها وانقلبت في الاراضي الزراعية المتاخمة للطريق، واسفر الحادث عن اصاباتها بنزيف بالمخ وكسور وتجمع دموي على الرئة، واصابة اطفالها بكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.