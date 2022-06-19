إصابة شخصين في حادث سير على طريق "الفرافرة- ديروط" بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أصيب شخصان، في حادث انحراف سيارة ملاكى بعد اصطداما بتراكمات رملية على طريق الفرافرة ديروط بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي .

وتبين وقوع انحراف سيارة ملاكي في بعد اصطدامها برمال متراكمة بنهر طريق الفرافرة – ديروط، في منطقة الكيلو 190 ، بسبب تحرك الكثبان الرملية في المناطق الصحراوية والجبلية بطول المحور، مما أسفر عن إصابة كلا من عبد الله خالد أحمد، 19 سنة، سيد عبد الغفار محمد، 44 سنة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.