اليوم السابع
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إجلاء 700 شخص إثر حريق غابات قرب العاصمة الألمانية برلين

الأحد، 19 يونيو 2022 07:57 م
إجلاء 700 شخص إثر حريق غابات قرب العاصمة الألمانية برلين حرائق الغابات
كتب محمد جمال

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أعلنت السلطات الألمانية، الأحد، إجلاء ما يقارب 700 شخص قُرب برلين بسبب حريق امتد على مساحة نحو 100 هكتار، بينما تضرب موجة حر استثنائية البلاد وجزءاً من أوروبا، وصرّح المتحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك لوكالة فرانس برس أنه تمَّ إخلاء ثلاثة أحياء في مدينة تريوينبرايتزن الواقعة في براندنبورج المحيطة بالعاصمة الألمانية الأحد أى "حوالي 700 شخص".
 
والتَهمَ الحريق الذي اندلع مساء الجمعة، بحسب وسائل إعلام محلية، حوالي مئة هكتار في هذه المنطقة الريفية في محيط بلدية تريوينبرايتزن حيث يعيش ثمانية آلاف نسمة.
 
وكتبت رئاسة البلدية على تويتر متوجهة إلى سكان الحي «نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم، هذا ليس اختباراً».
 
وتم إنشاء مساكن طوارئ في مبنى البلدية.
 
في 2018 شهدت هذه المنطقة حريقاً التهم 400 هكتار من الغابات.
 
والرياح القوية تساهم خصوصاً في انتشار الحريق بسرعة، وتجعل عمل قوات التدخل صعباً، بحسب السلطات.
 
وقالت السلطات السبت إن رقعة الحريق اتسعت «سريعاً».
 
تقدّمُ عدة مروحيات تابعة للشرطة الفدرالية والجيش دعماً جوياً لعناصر الإطفاء، وتجلب المياه من بحيرة قريبة من المنطقة وفقاً لصور نشرها الجيش الألماني.
 
ويأتي هذا الحريق في وقت يشهد قسم من ألمانيا وأنحاء أُخرى في أوروبا موجة حر استثنائية غير مسبوقة منذ أيام.

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