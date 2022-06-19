أهالي قرية بأوسيم يضبطون سيدة اتهموها بخطف الأطفال.. والتحريات تنفي تورطها

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، التحريات لكشف ملابسات اتهام ربة منزل بخطف طفلة في أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد اعتداء عدد من الأشخاص على ربة منزل بالضرب، بتهمة خطف طفلة في إحدى قرى أوسيم، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن عددا من أهالي القرية، شكوا في كون المجني عليها خاطفة أطفال، واعتدوا عليها بالضرب وسلموها لمركز الشرطة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليها غير متورطة في خطف الأطفال، وأنها بائعة متجولة، ولا توجد شبهة في تورطها في خطف طفلة بالقرية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.