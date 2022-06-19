أكثر من 6.5 مليون مغربي تلقوا الجرعة الثالثة ضد كورونا

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أكدت وزارة الصحة المغربية، أن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا بلغ 6 ملايين و506 آلاف و308 أشخاص.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن 1039 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، وأن عدد من تقلوا الجرعة الأولى بلغ 24 مليونا و847 ألفا و609 أشخاص.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 23 مليونا و330 ألفا و994 شخصا حتى الآن.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.