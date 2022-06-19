أعراض سرطان المبيض.. منها الانتفاخ وألم البطن

كتبت فاطمة خليل

تشمل الأعراض الشائعة لسرطان المبيض الانتفاخ وألم الحوض والشعور بالشبع بسرعة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان المبيض وعلامات الإصابة بالتفصيل، بحسب موقع " ocrahope".

ما هو سرطان المبيض؟



السرطان هو مرض تبدأ فيه بعض خلايا الجسم بالانقسام دون توقف وتنتشر في الأنسجة المحيطة سرطانات المبيض هي مجموعة من الأمراض التي تصيب المبايض.

يمكن أن تكون أورام المبيض حميدة (غير سرطانية) أو خبيثة (سرطانية) على الرغم من كونها غير طبيعية ، فإن خلايا الأورام الحميدة لا تنتشر (تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم).

الأعراض الشائعة لسرطان المبيض



تظهر أعراض سرطان المبيض، لكنها غالبًا ما تكون خفية جدًا ويسهل الخلط بينها وبين مشاكل أخرى أكثر شيوعًا.

في بعض الحالات النادرة ، قد تؤدي سرطانات المبيض في المراحل المبكرة إلى ظهور أعراض، ولكن في معظم الحالات ، لا تظهر هذه الأعراض حتى يتقدم السرطان (عندما يؤدي نمو الورم إلى ظهور الأعراض). تظهر العديد من الدراسات أن سرطان المبيض يمكن أن ينتج هذه الأعراض:

انتفاخ

-آلام الحوض أو البطن

-صعوبة في الأكل أو الشعور بالشبع بسرعة

-الأعراض البولية (الإلحاح أو التكرار)

أفادت المصابات بسرطان المبيض أن الأعراض مستمرة وتمثل تغيراً عن الطبيعي لأجسامهم.

يعد تكرار و / أو عدد هذه الأعراض من العوامل الرئيسية في تشخيص سرطان المبيض راجع طبيبك ، ويفضل أن يكون طبيب أمراض النساء ، إذا كانت لديك هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين ، وكانت الأعراض جديدة أو غير عادية بالنسبة لك.

في حين أن معرفة الأعراض أمر مهم، بقدر ما قد يؤدي إلى تسريع التشخيص ، فقد أظهرت الأبحاث أن التعرف على الأعراض وحده ليس مفيدًا في الكشف عن سرطان المبيض مبكرًا، وأن التعرف المبكر على الأعراض قد لا يغير مسار المرض أو النتيجة.

الأعراض الأقل شيوعًا المرتبطة بسرطان المبيض



تم الإبلاغ عن العديد من الأعراض الأخرى بشكل شائع من قبل المصابات بسرطان المبيض ومع ذلك ، فإن هذه الأعراض الأخرى ليست مفيدة في تحديد سرطان المبيض لأنها توجد أيضًا في عموم النساء اللاتى لا يعانين من سرطان المبيض.

-إعياء

-عسر الهضم

-ألم في الظهر

-إمساك

-اضطرابات الحيض