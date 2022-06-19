اليوم السابع
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أطلال وركام.. اخر ما تبقى من عقار الوايلي المنهار (فيديو)

الأحد، 19 يونيو 2022 02:35 م
أطلال وركام.. اخر ما تبقى من عقار الوايلي المنهار (فيديو) عقار الوايلى المنهار
كتب أحمد الجعفرى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من موقع عقار الوايلي المنهار، تناول خلاله آخر تطورات القضية، وما توصلت له أعمال اللجنة الهندسية المشكلة لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار.
 
 
وكانت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، انتشلت 6 جثث لأشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى.
 
 
 
وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى وطوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا، لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.
 

الوايلى

انهيار عقار

اخبار الحوادث

عقار الوايلى



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