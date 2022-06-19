أسوشيتدبرس: الانتخابات البرلمانية الفرنسية اختبار لماكرون وحزبه

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الناخبين الفرنسيين يصوتون اليوم، الأحد، فى الجولة الأخيرة من انتخابات برلمانية رئيسية ستظهر مدى المساحة التي سيتم إعطائها لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون لتنفيذ أجندته الداخلية الطموحة.

وفى الجولة الأولى الأسبوع الماضى، حقق اليسار بقيادة جان لوك ميلنشون أداء قويا مفاجئا، مما أثار قلق حلفاء ماكرون، ويخشى هؤلاء من أن الأداء الجيد لائتلاف ميلنشون يمكن أن يحول ماكرون إلى رئيس مكبل فى فترته الثانية يقضى وقتا فى المساومة مع السياسية فى ظل قيود كبرى على قدرته على الحكم.

وتجرى الانتخابات فى مختلف أنحاء البلاد لاختيار 577 من أعضاء الجمعية الوطنية، والتي تعد الفرع الأقوى للبرلمان الفرنسي.

وعلى الرغم من توقعات فوز تحالف ماكرون الوسطى بأغلب المقاعد، إلا أن المراقبين يتنبأون أن التحالف قد لا يستطيع الاحتفاظ بأغلبيته، وهو العدد الذهبى 289 مقعدا. وفى هذه الحالة، ربما يتم تشكيل ائتلاف جديد من اليسار المتشدد والاشتراكيين والخضر، والذى من شأنه أن يجعل قدرة ماكرون على المناورة السياسية أضعف بما أن الجمعية الوطنية أساسية فى التصويت على القوانين.

وكان ماكرون قد ناشد الناخبين الأسبوع الماضى محذرهم من أن الحكم غير الشامل أو البرلمان المعلق يمكن أن يضع البلاد فى خطر. وقال الرئيس الفرنسي إنه فى الأوقات العصيبة، فإن اختيار الناخبين اليوم يصبح أكثر أهمية من ذي قبل، وأضاف أنه لن يكون هناك أسوأ من إضافة مزيد من الاضطراب الفرنسى للاضطراب العالمى.

وبعد فوز ماكرون فى انتخابات الرئاسة فى مايو الماضى كان ائتلافه الوسطى يهدف إلى الفوز بأغلبية برلمانية تمكن الرئيس من تنفيذ وعوده الانتخابية والتي تشمل خفض فى الضرائب ورفع سن التقاعد فى فرنسا من 62 إلى 65، لكن لا يزال هناك أملا، حيق تقدر وكالات استطلاعات الرأي بأن الوسطيين يمكن أن يفوزا فى النهاية بما بين 255 إلى 300 مقعدا، بينما يكن أن يفوز ائتلاف اليسار بقيادة ميلنشون بأكثر من 200 مقعد.