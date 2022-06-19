اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 01:20 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 19 يونيو 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاحد ً وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات .
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
‏‎‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ 5.5 جنيه .
‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه .
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 14 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 20 جنيها.
- فاصوليا 12‎ جنيها.
‏- بلح بارحى 34 جنيها.
- بسلة 11 جنيها.
- بامية 23‎ جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎- وورق عنب 19 جنيها.
‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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