أسعار أراضى الإسكان المتميز بمدن الصعيد .. إنفوجراف

ينشر اليوم السابع تفاصيل الأسعار الخاصة بالأراضى الإسكان المتميز في 7 مدن جديدة، ونستعرضها فى الإنفوجراف التالي.
وطبقا لكراسة الشروط، فإن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com.
أسعار أراضى الإسكان المتميز بمدن الصعيد
الفيوم الجديدة:
سعر المتر 2125 جنيها.. بعدد 13 قطعة أرض.
المنيا الجديدة:
سعر المتر يتراوح بين 1495 وحتى 1760 جنيها.. بعدد 536 قطع أراضى.
أسيوط الجديدة:
سعر المتر يتراوح بين 1995 وحتى 2205 جنيهات.. بعدد 71 قطعة أرض.
ناصر غرب أسيوط:
سعر المتر 2620 جنيها .. بعدد 178 قطعة أرض.
سوهاج الجديدة:
سعر المتر يتراوح بين 2195 ويصل لـ2435 جنيها.. بعدد 180 قطعة أرض.
قنا الجديدة:
سعر المتر 2060 جنيها.. بعدد 621 قطعة أرض.
طيبة الجديدة:
سعر المتر 1905 جنيهات.. بعدد 29 قطعة أرض.
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