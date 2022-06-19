أسعار أراضى الإسكان المتميز بمدن الصعيد .. إنفوجراف

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع تفاصيل الأسعار الخاصة بالأراضى الإسكان المتميز في 7 مدن جديدة، ونستعرضها فى الإنفوجراف التالي. وطبقا لكراسة الشروط، فإن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com.

أسعار أراضى الإسكان المتميز بمدن الصعيد

الفيوم الجديدة:

سعر المتر 2125 جنيها.. بعدد 13 قطعة أرض.

المنيا الجديدة:

سعر المتر يتراوح بين 1495 وحتى 1760 جنيها.. بعدد 536 قطع أراضى.

أسيوط الجديدة:

سعر المتر يتراوح بين 1995 وحتى 2205 جنيهات.. بعدد 71 قطعة أرض.

ناصر غرب أسيوط:

سعر المتر 2620 جنيها .. بعدد 178 قطعة أرض.

سوهاج الجديدة:

سعر المتر يتراوح بين 2195 ويصل لـ2435 جنيها.. بعدد 180 قطعة أرض.

قنا الجديدة:

سعر المتر 2060 جنيها.. بعدد 621 قطعة أرض.

طيبة الجديدة:

سعر المتر 1905 جنيهات.. بعدد 29 قطعة أرض.