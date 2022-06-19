أستاذ مسالك بولية: استخراج حصوات الكلى الكبيرة بالمنظار لتجنب مضاعفات الرئة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد الشاذلي، أستاذ جراحة المسالك البولية بطب المنوفية، في تصريح لــ"اليوم السابع" عن أنه يمكن التخلص من حصوات الكلى بالمنظار، عندما تكون الحصوات في أعلى الكلى وذلك لتجنب حدوث مضاعفات للرئة.

وأكد الدكتور محمد الشاذلي، أنه استئصال حصوات الكلى بالمنظار، تمثل طفرة في علاج المرضى الذين يعانون من الحصوات في أعلى الكلى والتي ينتج عنها مضاعفات عند تركها او استئصالها بالطرق العادية، موضحًا أنه يمكن تجنب المضاعفات مثل إصابة الرئة والغشاء البلوري للرئة وذلك من خلال التخلص من الحصوات بالمنظار.

وأضاف، أنه يتم إدخال المنظار من فوق الضلع مع تجنب إصابة الرئة والضلوع ويتم استخراج الحصوات بدون مضاعفات، مؤكدًا أن الحصوات عندما تكون من أعلى الكلى عادة ما تكون من الحالات الصعبة المعقدة ويتم استئصال الحصوات بدقة متناهية، باستخدام هذه التقنية.

وقال إن استخراج الحصوات بالمنظار تتم في الحصوات الكبيرة التي قد تصل إلى 2 سم والتي لا يكون مناسب لها التفتيت كبديل للجراحة التقليدية، موضحًا أن أغلب الحصوات يتم استخراجها بهذه الطريقة من خلال الجلد، ويكون دحول المنظار من فوق الضلع لتجنب حدوث مضاعفات للرئة عند استخراجها، موضحا، إن المنظار هو أفضل طريقة آمنة لاستخراجها بدون إصابة الرئة أو الغشاء البلوري