أخبار الاقتصاد اليوم.. موازنة العام المالى الجديد تتجاوز 3 تريليونات جنيه

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأرقام الموازنية في العام المالى الجديد 2022/ 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.

قال الوزير، بمناسبة مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالى الجديد، إن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز ٣ تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أن إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ ٥,٧ تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية ٢,٦ تريليون جنيه لـ ٥٩ هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

رانيا المشاط تلتقى كبير مستشارى البنك الدولى لبحث التحضير لقمة المناخ

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ستيفن هامر، كبير مستشاري البنك الدولي للعمل المناخي، بحضور عدد من مسئولي البنك، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز العلاقات المشتركة ودعم رؤية مصر التنموية 2030.

وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم البنك للجهود الوطنية المبذولة في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، وآليات العمل المشترك مع البنك، والمتابعة على اللقاء الذي تم خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي بنيويورك، فضلا عن مناقشة آليات التعاون المقترحة مع البنك خلال مؤتمر المناخ على مستوى الدعم الفني وتبادل الخبرات.

وخلال اللقاء أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تقليل الانبعاثات وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، بما يحفز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحسين البنية التحتية المستدامة وتوطين التكنولوجيا والحث العلمي.

بعثة استكشافية للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى غانا

أكمل المجلس التصديري للصناعات الغذائية اعمال البعثة الاستكشافية الى دولة غانا خلال الفترة من 13 - 17 يونيو 2022 بالتعاون والتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى فى العاصمة الغانية اكرا وادارة افريقيا بجهاز التمثيل التجارى وذلك فى اطار جهود المجلس الى تنمية الصادرات الغذائية المصرية الى الاسواق الافريقية واستكمال سلسلة البعثات التجارية التى حققت نجاح كبير خلال الفترة الماضية والتى شملت دول اوغندا، تنزانيا، كينيا، السودان، جيبوتى والأردن والتى شهدت مشاركة مستوردين من الأردن، فلسطين، العراق وسوريا.

وشملت أعمال البعثة الاستكشافية زيارة الاسواق التجارية وسلاسل الهيبر ماركت المختلفة للتعرف على تفضيلات المستهلك والاسعار وتحديد المنتجات التى تمتلك مصر فيها ميزة تسويقية نسبية وتتوافق مع هيكل الصادرات المصرية، بجانب التعرف على تحديات وعوائق التصدير والاشتراطات المطلوبة للتصدير من ارض الوقاع.

التجارة: نجاح مساعى مصر لإعطاء أولوية لمنح الدول النامية التمويل لواردات الغذاء

إختتمت فعاليات المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى اسبوع كامل، حيث شهدت المفاوضات بين الدول الاعضاء قدرا كبيرا من المناقشات والتباين فى المواقف، الا ان الرغبة والارادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية دفعت بمد فترة المفاوضات يومين اضافيين للتوصل الى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة فى ظل الازمات الصحية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا.

وأعلنت السيدة انجوزى ايويلا المدير العام للمنظمة فى الجلسة الختامية للمؤتمر والتى شارك فيها وفود لـ 164 دولة عضو نجاح المؤتمر، واصدار وثيقة بنتائج المؤتمر وكذا عدد من القرارات والاعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق لدعم مصايد الأسماك وتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، فضلا عن تعزيز وتيسير المبادلات الالكترونية .