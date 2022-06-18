9276 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 35 لجنة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تم الانتهاء من الاستعداد لماراثون الثانوية العامة، لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة دور أول 2021-2022 والتى تبدأ فى 20 يونيو الجارى على أن تنتهي فى 23 يوليو 2022.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، للدور الأول من العام الدراسي الحالي 2021/ 2022، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 9 آلاف و276 طالبًا وطالبة، أمام 35 لجنة، موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وتابع "عجلان"، أنه سبق أن عقد اجتماع مع المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، وجميع الجهات التنفيذية، وتم فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، ومركز الأسئلة والمفاهيم، بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين، وفق إجراءات تأمينية مشددة، كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أنه انتهى من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة، لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات، وضمان عدم انقطاع الكهرباء، خاصةً مع فصل الصيف، ودرجة الحرارة المرتفعة، كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس، ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولاً بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.