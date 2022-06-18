اليوم السابع
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وزير الصحة يتفقد مستشفى زفتى العام خلال جولته بمحافظة الغربية.. لايف

السبت، 18 يونيو 2022 10:54 ص
وزير الصحة يتفقد مستشفى زفتى العام خلال جولته بمحافظة الغربية.. لايف وزير الصحة يتفقد مستشفى زفتى العام
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد من محافظة الغربية، وتحديدا من مستشفيي زفتي العام، حيث تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مستشفى زفتي العام وذلك خلال جولته بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور محمد الجوهري مدير المستشفى ورؤساء الأقسام.

وخلال الجولة تفقد الدكتور خالد عبد الغفار قسم الحروق والذي تم إنشاءه حديثا داخل المستشفى ويخدم جميع مراكز الغربية، كما تفقد قسم الحضانات " المبتسرين " واستمع الي شرح تفصيلي من الدكتورة شيرين العادلي رئيس القسم لكيفية التعامل مع الأطفال المبتسرين بجميع حالاتهم ، وكذلك تفقد أقسام العناية المركزة والعزل .

 

وزير الصحة يتفقد مستشفي زفتي (2)
وزير الصحة يتفقد مستشفي زفتي (2)

 

وزير الصحة يتفقد مستشفي زفتي (3)
وزير الصحة يتفقد مستشفي زفتي (3)

 

وزير الصحة يتفقد مستشفي زفتي (4)
وزير الصحة يتفقد مستشفي زفتي (4)

 

وزير الصحة يتفقد مستشفي زفتي (5)
وزير الصحة يتفقد مستشفي زفتي (5)

 

وزير الصحة يتفقد مستشفي زفتي (6)
وزير الصحة يتفقد مستشفي زفتي (6)

 

وزير الصحة يتفقد مستشفي زفتي (1)
وزير الصحة يتفقد مستشفي زفتي (1)

 

 


وزير الصحة

مستشفي زفتي العام

جولة وزير الصحة

الغربية

اخبار الغربية



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