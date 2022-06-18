اليوم السابع
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وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفى السنطة المركزي خلال جولته بالغربية.. لايف

السبت، 18 يونيو 2022 11:57 ص
وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفى السنطة المركزي خلال جولته بالغربية.. لايف وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفى السنطة
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد من مدينة السنطة التابعة لمحافظة الغربية ، وذلك خلال جولة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة المشروعات التي يتم انشاءها في قطاع الصحة ومستشفيات المحافظة .
 
وخلال الجولة تفقد الدكتور خالد عيد الغفار قسم الحروق والذي تم إنشاءه حديثا داخل المستشفي ويخدم جميع مراكز الغربية ، كما تفقد قسم الحضانات " المبتسرين " واستمع الي شرح تفصيلي من الدكتورة شيرين العادلي رئيس القسم لكيفية التعامل مع الأطفال المبتسرين بجميع حالاتهم ، وكذلك تفقد أقسام العناية المركزة والعزل .
 
 
 
وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفي السنطة المركزي خلال جولته في الغربية (1)
وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفي السنطة المركزي خلال جولته في الغربية (1)

وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفي السنطة المركزي خلال جولته في الغربية (2)
وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفي السنطة المركزي خلال جولته في الغربية (2)

وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفي السنطة المركزي خلال جولته في الغربية (3)
وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفي السنطة المركزي خلال جولته في الغربية (3)

وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفي السنطة المركزي خلال جولته في الغربية (4)
وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفي السنطة المركزي خلال جولته في الغربية (4)
 
 
 
 
 
 
 

 


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