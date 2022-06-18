وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفى السنطة المركزي خلال جولته بالغربية.. لايف

وخلال الجولة تفقد الدكتور خالد عيد الغفار قسم الحروق والذي تم إنشاءه حديثا داخل المستشفي ويخدم جميع مراكز الغربية ، كما تفقد قسم الحضانات " المبتسرين " واستمع الي شرح تفصيلي من الدكتورة شيرين العادلي رئيس القسم لكيفية التعامل مع الأطفال المبتسرين بجميع حالاتهم ، وكذلك تفقد أقسام العناية المركزة والعزل .



وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفي السنطة المركزي خلال جولته في الغربية (1)



وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفي السنطة المركزي خلال جولته في الغربية (2)



وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفي السنطة المركزي خلال جولته في الغربية (3)



وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفي السنطة المركزي خلال جولته في الغربية (4)