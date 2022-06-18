وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمستشفى الطوارئ الجامعي الجديد بطنطا

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مستشفيات الجراحات الجديدة والكلى بجامعة طنطا، والتى زارها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، حيث وضع وزير التعليم العالى حجر الأساس لمستشفى أورام طنطا الجديدة والتى ستقام على مساحة 6400 م2 بتكلفة إجمالية قدرها مليار و65 مليون جنيه، وتتكون من6 أدوار بخلاف الدور الأرضى بعدد أسرة 256 تتنوع ما بين (170 داخلى، 26 زرع نخاع، 36 عناية مركزه باطنه، 12 جراحة، 12اطفال، 57 كرسى إعطاء كيماوي).

كما تفقد الوزير مستشفى الجراحات الجديدة والتى تم انشائها بتكلفة 600 مليون جنيه وتجهيزها طبيا بتكلفة 400 مليون جنيه، كما تفقد أيضا الوزير مستشفى الكلى الجديد وايضا وضع حجر الاساس لمستشفى الطوارئ الجامعى الجديد.

واختتم الوزير جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى التأمين الصحى بطنطا والمقام على مساحة 3200 م2 ويتكون من 8 أدوار تضم أقسام ( الطوارئ الرئيسية، الأشعة، الغسيل الكلوى، المعامل المركزية وبنك الدم، العمليات، رعاية قلب مفتوح، التعقيم المركزى، الرعاية المركزة، قسطرة القلب، المناظير والجهاز الهضمى.