اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 06:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمستشفى الطوارئ الجامعي الجديد بطنطا

السبت، 18 يونيو 2022 04:55 م
وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمستشفى الطوارئ الجامعي الجديد بطنطا وزير التعليم العالي
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مستشفيات الجراحات الجديدة والكلى بجامعة طنطا، والتى زارها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، حيث وضع وزير التعليم العالى حجر الأساس لمستشفى أورام طنطا الجديدة والتى ستقام على مساحة 6400 م2 بتكلفة إجمالية قدرها مليار و65 مليون جنيه، وتتكون من6 أدوار بخلاف الدور الأرضى بعدد أسرة 256 تتنوع ما بين (170 داخلى، 26 زرع نخاع، 36 عناية مركزه باطنه، 12 جراحة، 12اطفال، 57 كرسى إعطاء كيماوي)

كما تفقد الوزير مستشفى الجراحات الجديدة والتى تم انشائها بتكلفة 600 مليون جنيه وتجهيزها طبيا بتكلفة 400 مليون جنيه، كما تفقد أيضا الوزير مستشفى الكلى الجديد وايضا وضع حجر الاساس لمستشفى الطوارئ الجامعى الجديد.

 

واختتم الوزير جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى التأمين الصحى بطنطا والمقام على مساحة 3200 م2 ويتكون من 8 أدوار تضم أقسام ( الطوارئ الرئيسية، الأشعة، الغسيل الكلوى، المعامل المركزية وبنك الدم، العمليات، رعاية قلب مفتوح، التعقيم المركزى، الرعاية المركزة، قسطرة القلب، المناظير والجهاز الهضمى.


وزير التعليم العالي

طنطا

مستشفى الجراحات بجامعة طنطا

مستشفى الكلي الجديد بجامعة طنطا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة