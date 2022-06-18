هل يمكن أن يكون زيت الكانولا خطيرًا؟.. اعرف الإجابة

كتبت - ميرفت رشاد

على الرغم من أنه أحد أكثر الزيوت استخدامًا في صناعة المواد الغذائية ، إلا أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن سلامة زيت الكانولا، ينشأ هذا الخوف جزئيًا من المعالجة المكثفة اللازمة لاستخراج الزيت ، وجزئيًا من خلال هدرجة الزيت الذي يزيد من كمية الدهون المتحولة في المنتج النهائي ، هل زيت الكانولا آمن؟ في السطور القادمة سنوضح التأثيرات المحتملة على الصحة ، وفقا لما نشره موقع"scitechdaily".

الإجهاد

كانت هناك العديد من الدراسات التي تربط زيت الكانولا بالإجهاد التأكسدي وزيادة الالتهابات لدى الحيوانات، في الفئران التي تتغذى على نظام غذائي بما في ذلك زيت الكانولا ، وجد أن مستويات مضادات الأكسدة أقل ، بينما زادت مستويات الكوليسترول "الضار" ومع ذلك ، كما هو الحال مع جميع الأبحاث التي تعتمد على الحيوانات ، يجب توخي الحذر عند تفسيرها بشكل مبالغ فيه ، حيث يمكن أن تختلف التأثيرات على البشر.

صحة القلب والأوعية الدموية

كان زيت الكانولا يعتبر في يوم من الأيام خيارًا مفيدًا لصحة القلب ، لكن الدراسات الحديثة بدأت تشير إلى أن هذا قد لا يكون كذلك في السابق ، كان يُفترض أن البدائل النباتية للدهون المشبعة أكثر صحة ومع ذلك ، لم تعد الدهون المشبعة مشكلة ، حيث أشارت مقالة بحثية نُشرت عام 2018 في مجلة Nutrition Journal إلى أن التغيير من الدهون الحيوانية إلى الدهون النباتية له تأثير ضئيل ، إن لم يكن كذلك ، على صحة القلب.

الذاكرة

أظهرت دراسة بشرية قارنت تأثيرات نظام غذائي يحتوي على زيوت مكررة ، مثل زيت الكانولا مع زيت الزيتون البكر الممتاز ، على فائدة كبيرة في وظائف المخ لمجموعة زيت الزيتون، في حين أن هذا يعتبر أكثر فائدة لزيت الزيتون ، وليس عيبًا لزيت الكانولا ، إلا أنه يظهر أنه قد توجد بدائل صحية.

يشير البحث المتاح حاليًا إلى أنه قد تكون هناك آثار ضارة مرتبطة باستخدام زيت الكانولا ، على الرغم من عدم وجود هذا الأمر في أي مكان ، من المثير للاهتمام ملاحظة أنه في نسبة كبيرة من الدراسات التي تشير إلى وجود تأثير سلبي ، كانت المقارنة مع زيت الزيتون البكر الممتاز ، وهو أحد أكثر الزيوت المتاحة بحثًا على نطاق واسع ، يبدو من المنطقي أن يكون زيت الزيتون البكر الممتاز هو الخيار المفضل دائمًا إذا أمكن.