"نيو سبيس" الروسية تعلن تطوير مشروع إنترنت فضائى للبلاد بسبب العقوبات

كتب رامى محيى الدين

أعلنت شركة "نيو سبيس" الروسية، عن تطوير مشروع إنترنت فضائي لعموم البلاد، بسبب العقوبات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت شركة "نيو سبيس"، قد اعلنت مؤخرا أنها تعمل على مشروع تطوير قمر صناعي جديد يتمتع بخصائص مميزة لمراقبة الطقس، وتبعا للمعلومات التي أوردتها الخدمة الصحفية للشركة، فإن قمر"أوكولوس" الجديد الذي يجري العمل على تطويره سيكون أول قمر من مجموعة جديدة من الأقمار الروسية التي ستخصص لمراقبة الأحوال الجوية على مدار الساعة في مناطق القطب الشمالي ومناطق طريق بحر الشمال.