"نيو سبيس" الروسية تعلن تطوير مشروع إنترنت فضائى للبلاد بسبب العقوبات

أعلنت شركة "نيو سبيس" الروسية، عن تطوير مشروع إنترنت فضائي لعموم البلاد، بسبب العقوبات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكانت شركة "نيو سبيس"، قد اعلنت مؤخرا أنها تعمل على مشروع تطوير قمر صناعي جديد يتمتع بخصائص مميزة لمراقبة الطقس، وتبعا للمعلومات التي أوردتها الخدمة الصحفية للشركة، فإن قمر"أوكولوس" الجديد الذي يجري العمل على تطويره سيكون أول قمر من مجموعة جديدة من الأقمار الروسية التي ستخصص لمراقبة الأحوال الجوية على مدار الساعة في مناطق القطب الشمالي ومناطق طريق بحر الشمال.
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، حول الموضوع قال المدير العام للشركة، أنطون أليكسييف: "لقد بدأنا أعمال الأبحاث العلمية الخاصة بمشروع القمر الجديد، ومررنا فكرة المشروع لعدد من المؤسسات الحكومية الروسية التي قد تستفيد مستقبلا من خدمات هذا القمر، قد يستغرق تطوير القمر 4 سنوات تقريبا.. العام المقبل يخطط الخبراء لوضع الوثائق الفنية المطلوبة التي ستسمح بصنع نموذج أولي له للبدء باختبارات النموذج، نخطط لأن يعمل هذا القمر في الفضاء ما بين 5 إلى 7 سنوات، ومن المفترض أن نبني 3 أقمار شبيهة به على أقل تقدير".
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