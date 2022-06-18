اليوم السابع
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نقابة المهندسين تخاطب "الأعلى للجامعات" للعدول عن خفض المجموع للكليات الخاصة

السبت، 18 يونيو 2022 05:41 م
نقابة المهندسين تخاطب "الأعلى للجامعات" للعدول عن خفض المجموع للكليات الخاصة نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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وجه المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، خطابا إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى للدكتور خالد عبدالغفار، وخطاب آخر إلى رئيس لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتحديد مجموع 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها، مع بعض التخفيضات الأخرى فى بعض الكليات لظروف المكان. 

 

وقال النبراوى: " فوجئنا بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتحديد مجموع القبول 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها، مع بعض التخفيضات الأخرى فى بعض الكليات لظروف المكان، رغم أنه تم التوافق مع النقابة سابقاً على إقرار مبدأ أساسى وهو فرق مجموع الكليات الحكومية عن التعليم الخاص بكافة أنواعه لا يزيد عن 10% فى المرحلة الحالية لحين مراجعة هذا الفارق مع لجنة التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى، ووفقا لقرارات الجمعية العمومية للمهندسين.

 

وطالب النبراوى الجهتين باتخاذ قرار عاجل فى هذا الصدد، والعدول عن هذا القرار، مؤكدا على ثقة نقابة المهندسين فى تفهم لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى لخطورة هذه القضية على مهندسى مصر، والذى تجاوز عددهم 800 ألف (ثمانمائة ألف مهندس) بما يتجاوز احتياجات سوق العمل بكثير، وضرورة التكاتف من أجل إنقاذ مهنة الهندسة وأوضاع المهندسين الراهنة".

 

 
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نقيب المهندسين

كليات الهندسة

الالتحاق بكليات الهندسة

مجموع الالتحاق بكليات الهندسة



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