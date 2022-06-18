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مصر للطيران: وقف سفر المصريين حاملى تأشيرة السياحة للسعودية حتى انتهاء الحج

السبت، 18 يونيو 2022 01:16 م
مصر للطيران: وقف سفر المصريين حاملى تأشيرة السياحة للسعودية حتى انتهاء الحج طائرة مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى

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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران انه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح "تأشيرة سياحية" للقادمين إلى المملكة العربية السعودية

 

توضح مصر للطيران أنه سيتم من الآن وحتى انتهاء موسم الحج هذا العام وقف العمل بقرار إمكانية السماح بسفر عملاء مصر للطيران من " المصريين " حاملى التأشيرات السياحية أو التجارية سارية المفعول من إحدى دول ( الشنجن - تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية - تأشيرة المملكة المتحدة) القادمين إلى المملكة العربية السعودية 

 

 على أن يبدأ العمل بهذا القرار مرة أخرى بعد يوم العاشر من ذى الحجة .. وذلك بعد توافر الشروط الآتية:

1- صلاحية التأشيرة .

2- أن تكون التأشيرة قد استخدمت لمرة واحدة على الأقل وتحمل ختم الدولة المصدرة التأشيرة .

 

 وفى حال توافر الشروط السابقة سيتمكن عملاء مصرللطيران من الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة عند الوصول لأحد منافذ المملكة العربية السعودية وذلك بعد انتهاء موسم الحج .

 

 

 


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