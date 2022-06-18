اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 5 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء انقلاب شاحنة بالهند

السبت، 18 يونيو 2022 02:02 م
مصرع 5 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء انقلاب شاحنة بالهند حريق سيارة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 36 آخرون؛ إثر انقلاب شاحنة صغيرة كانت تقلهم لحضور حفل زفاف في مقاطعة (شاههدول) بولاية "ماديا براديش" وسط البلاد.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن الشرطة أن الحادث وقع عندما فقد سائق الشاحنة التي كانت تقل 42 شخصا وتسير بسرعة، السيطرة عليها عند أحد المنعطفات، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم عشرة حالتهم خطيرة.

وأضافت الشرطة أن سائق الشاحنة وأحد الأشخاص لم يصابا بأذى عقب وقوع الحادث.

 


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