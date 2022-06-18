مصرع عاملين إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل شركة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى عاملين بمحافظة الشرقية، مصرعها، منذ قليل إثر انفجارأسطوانة اكسجين، داخل شركة غاز بمدينة العاشر من رمضان، وتم اخطار النيابة العامة للمعاينة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة،بوقوع حادث انفجار داخل شركة لإنتاج الغاز بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان،إلى موقع البلاغ والفحص والتحريات تبين أثناء قيام عاملين بتعبئة أسطوانة أكسجين،داخل الشركة انفجرت فيهما مما أسفر عن مصرعهما في الحال،وتم التحفظ علي الجثامين تحت تصرف النيابة العامة،

وتم تحرير محضر بالواقعة،واحالته للنيابة العامة.