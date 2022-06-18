اليوم السابع
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مصرع شخص خلال مشاجرة بسبب خلافات عائلية في الغربية

السبت، 18 يونيو 2022 04:12 م
مصرع شخص خلال مشاجرة بسبب خلافات عائلية في الغربية جثه - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى شخص مصرعه فى مشاجرة عائلية نشبت بينه وبين والد طليقته بسبب خلافات مالية بينهما، بقرية كفر كلا الباب التابعة لمركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى العام بوصول شخص فى العقد الرابع من العمر جثة هامدة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بينه وبين والد طليقته مما أسفر عن وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار استكمال باقى الإجراءات اللازمة.

 


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