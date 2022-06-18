"مصايف الإسكندرية": تجهيز ممر شاطئ المندرة المجانى ليناسب المكفوفين للاستمتاع بالبحر

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تجهيز ممر ذوي الهمم بشاطئ المندرة المجانى ليلائم المكفوفين أيضا، حيث يتم تجهيز الممر بألواح اسفنجية، لحماية المكفوفين واشتمتاعم بالبحر على غرار تجهيز الممر للكراسي المتحركة لذوي الهمم.

و قال العقيد طارق جاهين، رئيس قطاع شواطئ شرق الاسكندرية و مدير شاطئ المندرة المجانى، فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" أنه جارى التجهيز و افتتاح الممر قريبا للمكفوفين أيضا حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالبحر ، من خلال تزويد الممر بألواح اسفنجية ، تساعدهم على النول للبحر مع توفير مرافق .

و قد إستعدت محافظة الاسكندرية بنحو 61 شاطئ، وهناك عدة فئات لتقسيم شواطئ الاسكندرية،وجاءت أسعار الشواطئ السياحية و عددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيه شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد و إستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس ، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه و للشمسية 10 جنيه ،عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيه للفرد

أما الشواطئ المجانية وعددها2 شاطئ مجانى شاطئ المندرة العام و شاطئ الأنفوشى ،و الدخول بها بالبطاقة الشخصية .

اما فئة الشواطئ العامة و عددها5 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط .

و جاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئ ،برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد و إستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس ، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيه، و يسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداتة الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة و عددها 21 شاطئ ،برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد و إستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس ، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيه.