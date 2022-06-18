مشهد رائع من قلب النيل وسط طقس معتدل فى محافظة الأقصر.. فيديو لايف

الأقصر- احمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع في بث مباشر له، تغطية خاصة عن حالة الطقس بمحافظة الأقصر، وتحديدا من حزيرة ارمنت عند نقطة معديات النيل الواصلة للجزيرة، حيث شهدت المحافظة اعتدالا فى حالة الطقس وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، عن الايام الماضية واستقرارا كبيرا فى حالة الطقس.

وتابعت كاميرا اليوم السابع فى رحلة على احدى المعديات المؤدية لجزيرة ارمنت حيث يقول محمود عبد الجواد أحد أهالى الجزيرة فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أن جزيرة ارمنت تمتاز بالهدوء ومستقلة بذاتها وتشهد نمط مختلفا فى الحياة عن باقى مراكز المحافظة حيث تعتمد الحزيرة على الزراعة بصورة أساسية وتتنوع فيها المحاصيل مثل قصب السكر والمانجو والموز وأشجار النخيل .

وأضاف عبد الجواد، أن الجزيرة تحتاج لإحلال شبكات مياه الشرب نظرا لتهالكها بجانب احتياجها لرصف الطرق واحلال الخدمات مؤكدا على أن جزيرة ارمنت تمتاز بصفاء طقسها حيث تحيط بها مياه النيل من كل الاتجاهات وصولا الى البر الغربى وهى مشلهد رائعة يستمتع بها كل من يزور جظيرة ارمنت