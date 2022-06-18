اليوم السابع
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جنازة مهيبة لشهيد الشرطة..

مسجد عبدالرحيم القناوى يستقبل جثمان بطل المداهمة الأمنية فى قنا.. صور

السبت، 18 يونيو 2022 05:07 م
مسجد عبدالرحيم القناوى يستقبل جثمان بطل المداهمة الأمنية فى قنا.. صور جانب من الجنازة
قنا: صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة قنا وتشيع جثمان ضابط شرطة بفرع البحث الجنائي بأبوتشت، استشهد أثناء حملة أمنية صباح اليوم لضبط أحد الخارجين عن القانون بقرية الرزقة في أبوتشت

حضر الجنازة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، والعميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا

وكان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد استشهاد المقدم محمد جمال، أثناء مشاركته في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

وتم نقل الجثة إلى مشرحة أبوتشت وتحرير المحضر اللازم فيما تواصل الحملة أعمالها

جانب من الجنازة (7)
 
جانب من الجنازة (8)
 
 
جانب من الجنازة (1)
 
جانب من الجنازة (2)
 
 
جانب من الجنازة (3)
 
 
جانب من الجنازة (4)
 
 
جانب من الجنازة (5)
 
 
جانب من الجنازة (6)
 

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