مراكز مصر الرقمية لدعم الإبداع والابتكار بالمحافظات.. 63 ألف متدرب فى المرحلة الأولى

كتبت إيمان علي

تهتم اللجان النوعية بمجلس النواب، بطرح خطة دعم المبتكرين وارتباطها بالمشروعات الصغيرة وهو ما أكدته لجنة المشروعات بمجلس النواب، بأن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم وأبرز القطاعات فى دعم المشروعات الصغيرة وذلك من خلال ربط الشركات الصغيرة ومراكز إبداع مصر الرقمية التى لها دور كبير فى إعداد كوادر مؤهلة للعمل بدعم إنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة، وتنفيذ برامج متكاملة لرعاية الإبداع الرقمى فى كافة مراحله بدءا من توفير التدريب المتخصص وحتى الوصول إلى الاحتضان والتشبيك بين رواد الأعمال والمستثمرين.

وأكدت وزارة الاتصالات، أمام البرلمان أن هناك جهود قوية تقوم بها لنشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب ورواد الأعمال والباحثين والخريجين ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم فى دعم عمليات تحقيق التحول الرقمى فى شتى قطاعات الصناعة.

وتمثلت الجهود لإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات، بهدف بناء قدرات الشباب المبدع فى:

- تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال 2020 و2021 بإنشاء 8 مراكز إبداع فى المحافظات .

- 63 ألف متدرب بأداء المرحلة الأولى لمراكز الإبداع .

- تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع بإنشاء 15 مركزا للإبداع فى المحافظات خلال العام المقبل.

- تتعاون وزارة الاتصالات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الحاضنات التكنولوجية وتسريع الأعمال لإدارة المراكز.

- إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة كمركز متكامل لكافة محاور بناء القدرات التكنولوجية ورعاية الإبداع الرقمى.

- إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها.

- التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.

- تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.